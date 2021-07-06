Cedi Osman kimdir? Cedi Osman kaç yaşında? Cedi Osman nerde oynadı?

Cedi Osman kimdir? Cedi Osman, 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya’nın Ohri şehrinde doğdu. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbolcu. 2.01 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir. 2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 1. sırada seçildi. Ardından draftın gerçekleştirildiği 25 Haziran günü, aynı gece yapılan takasla hakları Cleveland Cavaliers'a geçti.

Cedi Osman Türk mü?

Cedi Osman, babası Türk, annesi Boşnak’tır. Ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine taşındı. Hareketli ve hiperaktif bir çocuk olan Cedi'yi ailesi okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmesi için 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt ettirdi. Saraybosna'da bir gün kulübünde basketbol oynarken EuroLeague takımı Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi. Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi. Ayrıca 2010 yılında yıldız takımla beraber Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Cedi, 2011 yılındaki Jordan Brand Classic Uluslararası Maçı'nda oynaması için çağrıldı ve Mario Hezonja ve Andrew Wiggins'in de forma giydiği Dünya takımında 27 dakika süre alıp karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 6 top çalma ile tamamladı.

Cedi Osman hangi takımlarda oynadı?

Cedi, profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı. Cedi, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.[5] Anadolu Efes formasıyla ilk resmî maçına 4 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Gaziantep Basketbol karşılaşmasında çıktı. Son 7 dakikasında görev aldığı maçı 12 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı. Cedi, 2013-2014 sezonunun ilk resmi maçına 4 Ekim 2013 tarihinde TED Ankara Kolejliler'e karşı oynanan Türkiye Kupası grup maçında çıktı ve 7 dakika süre aldığı karşılaşmayı 1 ribaund ile tamamladı.

Anadolu Efes, 2014-15 sezonu öncesinde Sırp antrenör Dušan Ivković ile anlaştı. Cedi, normal sezonun ilk maçında Royal Halı Gaziantep karşısında 6 sayı ve 4 ribaund ile oynadı. 2015-2016 sezonun başında, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 76-74 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır.

18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı. 25 Ocak 2019 tarihinde Miami Heat karşısında oynadığı maçta 29 sayı atarak NBA'deki kariyer rekorunu kırdı. 7 Mart 2019 tarihinde oynanan Brooklyn Nets maçında ise NBA'deki 1000 sayı barajını aştı.