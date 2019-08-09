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ÇEDAŞ ekipleri, enerji hattına takılan güvercini kurtardı

ÇEDAŞ ekipleri, Yozgat’ta orta gerilim enerji nakil hattına ayağındaki iplerle takılan bir güvercini yeniden yaşama döndürdü.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:40
ÇEDAŞ ekipleri, enerji hattına takılan güvercini kurtardı

ÇEDAŞ ekipleri, Yozgat’ta orta gerilim enerji nakil hattına ayağındaki iplerle takılan bir güvercini yeniden yaşama döndürdü.


Yozgat’ın Yerköy ilçesi Ayanoğlu Mahallesindeki enerji nakil hattına bir kuşun takıldığı bir ihbarı üzerine olay yerine giden ÇEDAŞ ekipleri, iş güvenliği önlemlerini alarak kuşun mahsur kaldığı hattaki enerjiyi kesti.Firmaya ait platformlu aracın enerji nakil hattına ulaşmada yetersiz kalması üzerine Yerköy Belediyesi itfaiyesinden destek alındı. Herhangi bir yarası bulunmadığı anlaşılan güvercin ekipler tarafından kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.


Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 980 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), doğa ve hayvan dostu şirket olma özelliği ile de öne çıkıyor. Göç güzergâhı üzerinde bulunan kuşların nakil hatlarından zarar görmemesi için ‘Göçmen Kuşlar Ölmesin’ projesi ile geçtiğimiz yıllarda ‘Altın Voltaj’ ödülüne layık görülen ÇEDAŞ ekipleri, son olarak Yozgat’ta orta gerilim enerji nakil hattına ayağındaki iplerle takılan bir güvercini kurtardı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:40
  1. doğa

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