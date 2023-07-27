‘Cebir olmasaydı bugün Batı…’ Oktay Sinanoğlu'nun konuşması gündem oldu

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun Matematik, Geometri ve Tıp ile ilgili yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

19 Nisan 2015 günü vefat eden "Türk Einstein"ın içimizdeki Batı hayranlarını rahatsız eden sözleri şu şekilde:

Cebir'i icat eden Harezmi'dir, Harzemli Türkistanlı. Cebir olmasaydı bugün Batı, hala Öklit Geometrisi'nde pergelle çember çizip cetvelle teğet çizip dururdu.

Cebir'in icat edilmesiyle ve haçlı seferleri vesaireyle Batı'nın bugün görüp hazmetmesi 400 yıl sürdü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

400 yıl sonra birden bire ortada hiçbir şey yokken sıfırken hepsi buradayken bir tane Ferma ile Decart çıkıverdi 1600'de.

Ve Cebir ile Geometri Harzemli'nin sayesinde birleştirildi. Bugün Batı dillerindeki logoritma, algoritma gibi laflar "El Harezmi" diyemeyen Batılı'nın söyleyiş tarzıdır.

Biz buna Türkçe diyeceksek "logoritma" demeyeceğiz de mesela "Harzemli hesabı yaptım" diyeceğiz, o derece...

Şimdi bunu kendileri yazıyor. Türkiye'de öğretmezler böyle şeyleri. Sanki her şey Batı'dan geldi. Hayır her şey buradan gitti.

Tıbbı Batı'ya kim öğretti? 1700'lü yıllara kadar Latince'ye tercüme edilmiş adaşım İbn-i Sina tıp kitapları 1700'lere kadar evren kentlerinde okutulmuştur.