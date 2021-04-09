CebimPOS başvuruları Kuveyt Türk Mobil’de

Kuveyt Türk şubelerinin yanı sıra CebimPOS’a artık mobil şube üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Üstelik CebimPOS’un yeni özelliği sayesinde, NFC özellikli Android telefonlar üzerinden kartlar okutularak kart numarası ve son kullanma tarihi pratik bir şekilde alınabiliyor.

2020 yılında 765 milyon TL'lik ciro

KOBİ’lerin desteklenmesinin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu belirten Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Kuveyt Türk olarak işletmelerin yanında olmaya ve esnek çözümler sunmaya gayret ediyoruz” dedi. Dilipoyraz, “Bu doğrultuda 2018 yılında hayata geçirdiğimiz CebimPOS hizmetimiz, sahada yoğun satış yapan firmalara büyük kolaylık sağlarken, tahsilata yönelik masrafları da düşürüyor. Özellikle esnaf ve KOBİ’lerden büyük talep gören CebimPOS, 31 binden fazla işletme tarafından kullanılıyor. İşletmeler bu hizmetimizle 2020 yılında yaklaşık 765 milyon TL’lik ciro yaptı. CebimPOS için artık sadece şubelerimizden değil Kuveyt Türk Mobil üzerinden de başvuru alıyoruz. CebimPOS’u daha fazla işletmeye ulaştıracak olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.