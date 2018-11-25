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Cebelitarık'tan Brexit açıklaması: Söz sahibi Londra

Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, Brexit anlaşması ve İspanya'nın talebi üzerine yayımlanan deklarasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Cebelitarık'ın AB ile gelecekteki ilişkileri Londra ile müzakere edilecek." ifadesini kullandı.

25 Kasım 2018 Pazar 23:52
Cebelitarık'tan Brexit açıklaması: Söz sahibi Londra

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında imzalanan Brexit anlaşmasında İspanya'nın istediği garantiler nedeniyle krize neden olan Cebelitarık, AB'deki geleceğinde söz sahibinin İngiltere olacağını açıkladı.

Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, Brexit anlaşması ve İspanya'nın talebi üzerine AB Konseyi, AB Komisyonu ve İngiltere'nin yayımladığı Cebelitarık ile ilgili deklarasyonların ardından yazılı açıklama yaptı. Picardo, "İspanya hiçbir uzlaşıya varmadı. Cebelitarık'ın AB ile gelecekteki ilişkileri Londra ile müzakere edilecek." görüşünü savundu.

Başbakan Picardo ayrıca, Brexit anlaşması kapsamında İngiltere'nin AB Büyükelçisi Tim Barrow tarafından yapılan yazılı deklarasyonun "İspanya'nın her türlü uzlaşı çabasını öldürdüğünü" belirtti.

"Cebelitarık'a sadık kaldığı, ekonomik çıkarlarını ve İngiliz egemenliğini savunduğu" için İngiltere Başbakanı Theresa May'e teşekkür eden Picardo, yarımadanın AB'deki geleceğinin İngiltere'nin yürüteceği müzakerelerde belirleneceğini kaydetti.

Picardo, dün yaptığı açıklamada da İspanya'nın Cebelitarık'a ilişkin yayımladığı deklarasyonların "kağıt parçası olduğunu ve hiçbir yasal değeri bulunmadığını" ileri sürmüştü.

'İspanya'nın onayına ihtiyaç olacak'

Bu arada, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Picardo'nun yazılı açıklaması üzerine Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Picardo ne derse desin gerçekte Cebelitarık'a ilişkin AB ve İngiltere arasındaki anlaşmalarda İspanya'nın onayına ihtiyaç olacak." ifadesini kullandı.

İspanya hükümeti, Cebelitarık'a ilişkin deklarasyonları bir "başarı" olarak niteleyerek, Brexit anlaşması kapsamında yapılacak müzakerelerde, AB ve İngiltere'nin, İspanya'nın onayı olmadan Cebelitarık konusunda hiçbir karar alamayacağını savunuyor.

Dış ilişkilerde İngiltere'ye bağlı

Cebelitarık, şimdiye kadar AB'nin bir parçası olarak özel statüsü ile özellikle ekonomik anlamda birçok avantaja sahipken, Brexit anlaşması sonrası yeni statüsü müzakere edilecek. İngiltere, 1973'te şimdiki adı AB olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna girdiğinde Cebelitarık da dış ilişkileri İngiltere'ye bağlı Avrupa toprağı olarak dahil olmuştu. Cebelitarık, AB'nin Gümrük Birliği'nin, vergi anlaşmalarının ve Ortak Tarım Politikası'nın dışında tutuluyor. Brexit ile Cebelitarık'ın da AB'deki statüsü değişecek.

Birleşmiş Miletlerin (BM) "özerk olmayan ülke" listesinde yer alan, İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık Özerk Bölgesi'nin egemenliği 1713'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 23:52
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  2. ingiltere
  3. brexit
  4. cebelitarık

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