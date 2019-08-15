0553 313 94 23

Cebelitarık'taki İran tankeri serbest bırakıldı

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:01
Cebelitarık'taki İran tankeri serbest bırakıldı

MADRİD (AA) - Cebelitarık özerk yönetimince Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da alıkoyulan “Grace 1” adlı İran tankerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, ABD'nin de devralmak için mahkemeye başvurduğu İran tankerinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Davanın yargıcı Anthony Dudley, sabah yaptığı açıklamada, tankeri bugün serbest bırakacaklarını ancak ABD’nin başvurusunun değerlendirilmesi için bunun ertelendiğini açıklamıştı.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:01
  1. Cebelitarık
  2. Grace 1
  3. iran tankeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, tankerine el koymak isteyen ABD'yi "korsanlıkla" suçladı
    1. İran, tankerine el koymak isteyen..
    2. Dünya oraya kitlendi!..
    3. Sinop’ta karaya oturan gezi teknesini..
    4. Akaryakıt tankeri tıra çarptı, faciaya..
    5. MHP Teşkilatından Başkan Gürkan’a..
    6. Alanya’da uyuşturucu operasyonu
    7. MHP Grup Başkanvekili Bülbül:..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    10. Alanya’da esrar ve 49 kök Hint..
    11. Ürdün'den Türkiye ve Katar hamlesi!
    12. GÜNCELLEME - Aydın'da silahlı kavga: 2..
    13. Borsada işlem hacmi sıralaması
    14. Avrupa Merkez Bankasının raporlama..
    15. Borsada değer kazanan hisseler
    16. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    17. Borsada endekslerin değişimi
    18. Tavas’ta sağanak yağış sele neden oldu
    19. Borsada günlük işlemler (2)
    20. Başkan Asya: “Muş için en iyisini..
    21. Borsada günlük işlemler (1)
    22. Cebelitarık Yönetimi İran gemisini..
    23. İhale ödeme için ek süre talep..
    24. Otobüs yangınlarından sonra denetimler..
    25. Trump'tan çirkin çağrı: O ikisini..
    26. Galatasaray sezonun ilk maçı için..
    27. Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine..
    28. Denize giren kişinin boğulduğunu sanan..
    29. İsrail ve BAE'nin "gizli İran..
    30. Bursa'da gazinin kafede darbedildiği..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu