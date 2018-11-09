CBC Sport ile UEFA Avrupa Lig maçları şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Lig’i maçları Türkiye’de yakından takip ediliyor. Türkiye’yi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor temsil ediyor. UEFA Avrupa Lig maçlarını beIN Sports şifreli olarak veriyor. Azerbaycan kanalı olan CBC Sport UEFA Avrupa maçlarını şifresiz olarak veriyor. Peki CBC Sport'u uydudan şifresiz nasıl izlenir? CBC Sport frekans bilgileri nedir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport HD kanalında yayınlanan ligler:

- İtalya Serie A

- Portekiz Premier Lig

- Hollanda Eredivisie

- Rusya Premier Lig

- Azerbaycan Topaz Ligası

- Türkiye Ziraat Kupası

CBC Sport nasıl izlenir?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

UEFA Avrupa Lig'indeki temsilcimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un pun durumu