Çaylı’dan miting havasında mahalle gezisi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediye başkanı adayı olan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında mahalle gezilerine bugün itibariylestart verdi.

300 araçlık konvoy ile İsmetpaşa, Özal, Atatürk ve Kalaycılar mahallelerin gezerek vatandaşları selamladı. Kalabalıkbir ekiple Kalaycılar ve Fatih Mahallelerini gezen Başkan Çaylı, adeta miting havasında iki mahallede gövde gösterisi yaptı. Vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Çaylı , sokakları tek tek gezerek mahalle sakinlerini selamlayarak destek istedi.

Yenice Belediye Başkanı ve MHP Yenice Belediye Başkan adayı Zeki Çaylı, “Bugün Bismillah diyerek yola çıktık.Yüzlerce hemşehrilerimizin araçları ile beraber katılımı ile İsmetpaşa, Özal, Atatürk ve Kalaycılar Mahallelerimizde halkımızı selamladık.Daha sonra Kalaycılar ve Fatih Mahallelerimizde seçim beyannamemizi dağıttık.Bizi bugün bağrına basan, en güzel şekilde bizleri mahallelerinde ağırlayan Kalaycılar ve Fatih Mahalle sakinlerine binlerce teşekkür ediyoruz.Onların bu sevgisine her zaman layık olmayı sürdüreceğiz.Bugünkü çalışmamıza katkı sağlayan başta İlçe Başkanımız Ergün Karakırık olmak üzere saygıdeğer halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.