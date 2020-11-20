Çaylar Karali'den

Depremin vurduğu İzmir’de çay ve çorba dağıtımı yapan şirkete övgü yağıyor. Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, afetzedelere destek olduklarını belirtti. İzmir’de önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Karali, “Arkadaşlarımız, üzücü haberi almalarının ardından olay yerine intikal ettiler. Görevlilerle görüşüp bir stant açarak depremzedelere çay ile çorba ikram etmeye başladılar” dedi. Afet mağdurlarına her gün bin 500 çay dağıttıklarını hatırlatan Karali, “Çorbayı da bir lokantadan getirip hem depremzedelere hem de kamu görevlilerine -polislere, doktorlara, hemşireleresunduk” diye konuştu. “ İzmirlilerin yanında yer aldık, alacağız” ifadesini kullanan Karali, “Yüreklerimizi dağlayan 6.6’lık depremden zarar görenlere yardım etik. Darda, sıkıntıda olanların imdat çığlıklarına kayıtsız kalmadık, kalmıyoruz” şeklinde konuştu. Duyarlı bir şirket olduklarının; yardım derneklerine ürün verdiklerinin de altını çizen Karali, “Elim olaylara karşı görmezden gelmiyoruz. Sorunların, sıkıntıların aşılması ya da atlatılması için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Yerli ve milli meselelerde ise hassasız. Ülkemizin büyümesi için gerekli her adımı atıyoruz” diye ekledi.