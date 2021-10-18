ÇAYKUR’dan tarihinin en yüksek yaş çay alımı

Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, kampanyanın sonuna gelindiğini söyledi. Alim, “Bu yıl ÇAYKUR’un kuruluşundan bugüne kadarki en yüksek çay alımı yapıldı. Üreticilerimizi mağdur etmemek, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek için böyle bir adım attık” diye konuştu.

Ortalama 15 kilogram

Kontenjan uygulamasının son üç yılda dönümüne günlük 10 kilogramdan 15 kilogram ortalamasına çıkarıldığına işaret eden Alim, şunları söyledi: “Ender durumların dışında hiçbir şekilde 15 kilogram günlük kontenjan altına düşülmedi. Üreticimiz korundu. Kapasitemiz 9 bin 50 ton. Alımlarımız genelde günlük 11 bin 500 ton seviyelerinde oldu. Bunun üzerine çıkarsak çayı ya dökeceğiz ya da yakacağız. Bu mecburiyet oluşunca 15 kilonun altına düştük. Genelde kontenjan 15-20 kilogram arasında gerçekleşti. Üçüncü sürgünde ise dönüme 50 kilogram altına kontenjan çok az uygulandı. Üreticilerimiz çok net, rahat çaylarını teslim etti. Alımlarımız devam ediyor. Birkaç gün içerisinde alımları tamamlayacağız.”

Hedefimizde şaşma olmayacak

Bu yıl kuru çay satışı hedeflerinin 150 bin ton olduğunu belirten Alim, “Satışlarda belli bir seviyeye geldik. Hedefimizde şaşma olacağını düşünmüyoruz. Fiili satış olarak 150 bin tonu geçeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.