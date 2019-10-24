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ÇAYKUR’dan 500 milyonluk ödeme

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaş çay alımına ilişkin eylül ayı bedellerin ise pazartesi gününden itibaren üretici hesaplarına aktarılmaya başlanacağını, toplamda yaklaşık 500 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:23
ÇAYKUR’dan 500 milyonluk ödeme

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılı yaş çay alım sezonunun sona erdiğini söyledi. Geçen yıl 733 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını dile getiren Alim, “Bu yıl ise 750 bin ton yaş çay aldık, karşılığında 140 bin ton kuru çay elde ettik. Geçen yıl kalan çayla birlikte bugün itibarıyla 153 bin ton kuru çay stoğumuz bulunuyor” diye konuştu. Yaş çay bedelinin aynı ay içinde ödendiğine dikkati çeken Alim, eylül ayına ilişkin bedellerin ise pazartesi gününden itibaren üretici hesaplarına aktarılmaya başlanacağını, toplamda yaklaşık 500 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Çayda, her yıl 30 bin ton civarında çöp çıktığını bildiren Yusuf Ziya Alim, şunları kaydetti: “Randevulu sistemi 3 güne çıkardıktan sonra üreticimiz çay bahçesine girmeye başladı. Kaliteye verdiğimiz önemle bu yıl çöp miktarımız 20 bin ton seviyelerine indi. Seneye çayı çay gibi alacağız. Üreticimiz kaliteli çay toplarsa kotayı kaldıracağız.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:23
  1. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim
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