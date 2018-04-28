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ÇAYKUR'da sürpriz istifa!

24 Haziran seçimleri öncesinde bürokrat istifalarına bir yenisi eklenirken, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu da istifasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na sundu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:27
ÇAYKUR'da sürpriz istifa!

Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi ile gerçekleştiği öğrenildi. 

2011'DEN BERİ ÇAYKUR'DA GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU

1994 ve 1999 seçimlerinde 2 dönem Ardeşen Belediye Başkanlığı yapan Sütlüoğlu, 22. Dönem AK Parti Rize Milletvekilliği ve 58. Hükümet’te Çevre Bakanlığı yapmıştı. Sütlüoğlu, Nisan 2011 tarihinden bugüne ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 19:27
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