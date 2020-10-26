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Ekonomi ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak
Ekonomi

ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:09:04 -
ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak

RİZE (AA) - ÇAYKUR, eylül ayı yaş çay bedeli olan 670 milyon lirayı üreticilere yarın ödemeye başlayacak.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında alınan 204 bin 700 ton yaş çay karşılığında üreticilere 670 milyon lira ile ağustos ayı organik yaş çay farkı olan 24 milyon liranın ödeneceği belirtildi.

Paranın, üreticilerin banka hesaplarına 27-30 Ekim tarihlerinde yatırılacağı, organik yaş çay farkı ödemesinin ise 30 Ekim Cuma günü yapılmaya başlanacağı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.


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