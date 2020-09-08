ÇAYKUR, üçüncü sürgünde 50 bin ton yaş çay aldı

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), üçüncü sürgünde 50 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan üçüncü sürgün alımların halen devam ettiği belirtildi.

Üçüncü sürgünde bugüne kadar 50 bin ton yaş çay alındığı vurgulanan açıklamada, yıl genelinde ise 569 bin ton çay alımı yapıldığının altı çizildi.

Bu dönemde, geçmiş yılların üçüncü sürgün dönemlerinde hiç olmadığı kadar alım yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Bu dönemde alım limitlerimizin üzerine çıkılarak günlük ortalama 10 bin ton seviyesinde çay alımı gerçekleştirilmekte ve karşılığında tam kapasite üretim yapılmaktadır. Sorunsuz, kesintisiz çay alımı ve üretimi yapabilmek için bütün idari ve teknik imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." ifadesine yer verildi.

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde alınan tedbirlere kararlılıkla devam edildiği de belirtilen açıklamada, üreticilerden, hastalık bulaşma veya bulaştırma riskini en aza indirebilmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri istendi.