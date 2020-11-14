  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi
Spor

Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:30:16 -
Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da değerlendirerek 5 Kasım'da kampa giren Karadeniz ekibi, Belek'teki son idmanını gerçekleştirdi.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e pas 2 oyunu oynadı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor kafilesinin, akşam saatlerinde uçakla Rize'ye dönmesi planlanıyor.

Ligde 11 puanla 7. sırada bulunan Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Kekeç vefat etti
Gündem

Ahmet Kekeç vefat etti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu
Gündem

Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu

Daha önce yaşadığı ahlaksız ilişki ve Said Nursi gibi önemli ilim insanlarına yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle gündem olan Cem Özer i..
Askeri temas sonrası Türkiye'den Rusya açıklaması
Gündem

Askeri temas sonrası Türkiye'den Rusya açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'ndaki teknik görüşmeler tamamlan..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay