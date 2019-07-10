Çaykur Rizespor'dan golcü atağı Aderinsola Habib Eseola
Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye gönderen Rizespor'da golcü arayışları devam ediyor.10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
Yeniakit.com.tr - Forvet arayışlarını sürdüren Rizespor'dna sürpriz bir hamle geldi.
Rizespor'a dev forvet!
Rizespor kurmayları Kazak takımlarından Kariat Almatı'da top koşturan 28 yaşındaki 1.88 boyundaki forvet Aderinsola Habib Eseola için girşimlere başladığı iddia edildi.
Habib Eseola bu sezon Almatı formasıyla 21 maçta 14 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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