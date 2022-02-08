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Spor Çaykur Rizespor'dan 'futbolcuya silahlı saldırı' açıklaması
Spor

Çaykur Rizespor'dan 'futbolcuya silahlı saldırı' açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 09:06:00 -
Çaykur Rizespor'dan 'futbolcuya silahlı saldırı' açıklaması

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Aziz Aksoy'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilerek , "Futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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