Çaykur Rizespor’dan 18 yıllık geri dönüş! Yeni formalar tanıtıldı
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 18 yıl sonra Adidas formlarına geri dönüş yaptı. Yeşil mavililer yeni formlarının tanıtımını da yaptı.
Süper Lig'de en fazla mücadele etmiş Anadolu temsilcilerinden olan Çaykur Rizespor, tam 18 yıl sonra Adidas formlarına döndü.
2026-2027 sezonuyla birlikte yeni forma tedarikçisi olarak Adidas ile anlaşan yeşil-mavili ekibin yeni sezonda giyeceği 5 yeni forma görücüye çıktı.
Uzun bir aranın ardından dünyaca ünlü spor markası ile yapılan iş birliği sonrası dizayn edilen formalar, kulübün sosyal hesaplarından paylaşılan tanıtım videosu ile duyuruldu.
Turizmin yeni gözde yeri olan Çay Çarşısı içinde bulunan ve şehrin önemli simgeleri arasında yer alan dev çay bardağının üzerinde gerçekleştirilen tanıtım videosunda futbolculardan Mithat Pala, Muhammet Taha Şahin, Taylan Antalyalı, Ali Sowe ve İbrahim Olawoyin yer aldı.
Öte yandan yeni formaların, gelecek haftadan itibaren Atmaca SM mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi.
Çaykur Rizespor'un yıllar önce Süper Lig'de daha önce giydiği eski adidas formaları...