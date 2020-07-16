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Spor

Çaykur Rizespor'da, kalan iki maçta Mehmet Ali Karaca görev alacak

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:14:58 -
Çaykur Rizespor'da, kalan iki maçta Mehmet Ali Karaca görev alacak

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, bu sezon kalan iki maçta teknik direktör Mehmet Ali Karaca görev alacak.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor'umuz Süper Lig'in son iki haftasında kalan maçlara teknik direktör Mehmet Ali Karaca yönetiminde hazırlanacak. Mehmet Ali Karaca'nın yardımcılıklarını Ersin Aka, Hikmet Yunus Kaya ve kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu, yapacaktır."

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