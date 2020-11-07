  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:18:35 -
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni parti kuran isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Vasıfsız kukla
Gündem

Yeni parti kuran isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Vasıfsız kukla

CHP’den ihraç edildikten sonra Yenilik Partisi’ni kuran Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yeni p..
Hollandalı bir vatandaşın ağzından Avrupa’daki ifade özgürlüğü! Bu kadar güzel özetlenemezdi
Avrupa

Hollandalı bir vatandaşın ağzından Avrupa’daki ifade özgürlüğü! Bu kadar güzel özetlenemezdi

Hollandalı bir vatandaşın Avrupa’daki ifade özgürlüğünü özetleyerek anlattığı video sosyal medyaya damgasını vurdu.
Türkiye ve Rusya 100 milyar dolar için imzayı attı
Ekonomi

Türkiye ve Rusya 100 milyar dolar için imzayı attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için ça..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay