Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?
Rizespor-Yeni Malatyaspor maç sonucu | Süper Lig'in 17.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Peki, Rizespor maçı ne oldu?
Süper Lig'in 17.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?
Ligin alt sıralarında yer alan iki ekibin mücadelesi son derece heyecanlı geçti. Ev sahibi ekip rakibin golü Deniz Hümmet'ten geldi. Bu galibiyetle Çaykur Rizespor puanını 16'ya yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 14 puanda kaldı.