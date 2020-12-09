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Spor Çaykur Rizespor teknik ekibi ve futbolcularından ırkçılığa tepki
Spor

Çaykur Rizespor teknik ekibi ve futbolcularından ırkçılığa tepki

Teknik direktör Stjepan Tomas: "Görüntüleri izleyince şok oldum. Irkçılığa karşı hepimiz birlikte mücadele etmeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:26:09 -
Çaykur Rizespor teknik ekibi ve futbolcularından ırkçılığa tepki

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında, turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Pierre Webo'nun ırkçı söyleme maruz kalmasını görünce şok yaşadığını söyledi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere, PSG-Medipol Başakşehir maçını izlediğini belirterek, Webo'ya destek verdiğini, her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Irkçılığın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Tomas, "Görüntüleri izleyince şok oldum. Irkçılığa karşı hepimiz birlikte mücadele etmeliyiz. Bütün dünya kulüpleri anında gerekli tepkiyi gösterdi. İnşallah sahalarda bundan sonra böyle şeyler yaşamayacağız. Buna müsaade etmemeliyiz." dedi.

Tomas, konuya ilişkin Medipol Başakşehir'in teknik ekibiyle de görüşme yaptığını sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Fernando Boldrin de "Futbolda ırkçılığa yer yok. Irkçılığa hiç bir zaman izin verilmemeli." diye konuştu.

Boldrin, gelecek hafta oynayacakları Göztepe maçı ile ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

"Takım olarak iyi bir uyumumuz var. Rizespor bu sene sahaya her maçını kazanmak için çıkacak. Bu düşüncelerle çalışıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek. İlk maçımız Göztepe ve mutlaka üç puan için çıkacağız."

Kaleci Tarık Çetin de takım arkadaşı Godfred Donsah ile poz vererek "Irkçılığa hayır" çağrısı yaptı.

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