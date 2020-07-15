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Spor

Çaykur Rizespor, teknik direktör Stjepan Tomas'la anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:48:12 -
Çaykur Rizespor, teknik direktör Stjepan Tomas'la anlaştı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gelecek sezon için teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaştı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ünal Karaman'ın görevden ayrılması ile teknik direktör arayışlarına hızlı bir şekilde başlandığı vurgulanarak, "Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir." ifadelerine yer verildi.


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