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Spor Çaykur Rizespor, "Sevdan için Kan Ver" sloganı ile kan bağışı kampanyasına destek verdi
Spor

Çaykur Rizespor, "Sevdan için Kan Ver" sloganı ile kan bağışı kampanyasına destek verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:12:43 -
Çaykur Rizespor, "Sevdan için Kan Ver" sloganı ile kan bağışı kampanyasına destek verdi

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan kan bağışı çalışmalarına "Sevdan için Kan Ver" sloganı ile destek verdi.

Çaykur Rizespor ve Doğu Karadeniz Kızılay Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma ile 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kampanya başlatıldı. Sabah saatlerinde başlatılan kampanyaya ilginin oldukça fazla olması dikkati çekti.

Kampanya kapsamında 12-18 Ekim tarihlerinde kan veren herkese yeşil-mavili kulüp tarafından lisanslı forma hediye edilecek.

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karavin, Adnan Er, Talha Küçükvar ve Arslan Kalkavan'a Doğu Karadeniz Kızılay Bölge Başkanı Doktor Dila Baran tarafından desteklerinden dolayı plaket verildi.

Karavin, burada yaptığı konuşmada, kanın her zaman bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Özellikle bu zor zamanda herkesin daha fazla özen göstermesini istiyoruz. Bizler Çaykur Rizespor olarak bu anlamda taraftarlarımızın bağışa daha fazla katılması için her katılımcıya forma hediye edeceğiz. Sayı ne kadar fazla olursa bu bizim sevincimizi artıracaktır." diye konuştu.

Baran ise Çaykur Rizespor yönetiminin çok kıymetli bir adım attığını vurgulayarak, "Bu anlamda herkesi desteğe bekliyoruz. Kan tek kaynağı insan. Bu anlamda her zaman herkese lazım olabilecek. Katılımcılar kan bağışının yanında destekledikleri takımın formasını alacaklar. Herkesi bu hafta kan bağışına ve kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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