  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AKOM uyardı! Sibirya soğukları İstanbul'da

18 Aralık 1914: 1. Dünya Savaşında Sarıkamış Cephesi’nde Büyük Bozgunun Yaşanması

18.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sıra sana da gelecek! FETÖ’nün yelpazecisi de yakalandı

Tutarsızlıkta çığır açtı! Ali Babacan dün kötülediği dönemi bugün güzelledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ayet-i kerime ile hatırlatmada bulundu: Hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız, tefrikaya düşmeyiniz

Müthiş başarı: Milli hava savunma füzesinin menzili 4 kat arttırıldı!

2022 Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

TİP'li Sera Kadıgil'den TBMM'de saygısızlık! Fuat Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açtı

Menfaatine dokunduğu için mi uyarmadın? Babacan: Türkiye'nin felakete sürüklendiğini gördüm ama konuşmadım
Spor Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak
Spor

Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:20:00 -
Çaykur Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Son maçında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenen Rize temsilcisi, 16 maç sonunda 13 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde, ameliyat sonrası takımdan ayrı çalışan Ronaldo Mendes ile sarı kart cezalısı Selim Ay ve Yannick Bolasie bu mücadelede görev alamayacak.

Son antrenmanını bugün yapacak takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay