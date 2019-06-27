0553 313 94 23

Çaykur Rizespor, Moroziuk’un bonservisini aldı

Çaykur Rizespor, geçen sezon Dynamo Kiev’den kiralık olarak forma giyen Mykola Moroziuk’un bonservisini alarak, 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:49
Çaykur Rizespor, Moroziuk’un bonservisini aldı

Çaykur Rizespor, geçen sezon Dynamo Kiev’den kiralık olarak forma giyen Mykola Moroziuk’un bonservisini alarak, 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezonun ilk transferini basına tanıttı. Yeşil-mavili ekip, geçen sezon kiralık olarak aldığı Mykola Moroziuk’un bonservisini alarak, 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Didi Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine kulüp yöneticileri katıldı. Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, imza töreninde yaptığı açıklamada sezonun ilk transferini kamuoyuna paylaştıklarını ve transferlerin devamının geleceğini ifade ederek, "Geçen sezon ikinci yarı kadro ağırlığımız kiralık oyuncularla oldu. Morozyuk’a ’bizimle çalışır mısın’ teklifini aktardığımızda, ’Rize bana sahip çıktı, ben Rize’de mutlu oldum’ ifadelerini kullandı. Süper Lig’den çok önemli iki transfer teklifi vardı kendisine. Kendisiyle yeniden 2+1 yıllık anlaştık. İlk transferimizi burada sizinle paylaşmak istedik. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah geçen yılki performansını daha da arttırarak bizi ve taraftarımızı mutlu edecektir. Bizim ümidimiz Rize kampına başlamadan transferleri bitirmek, ancak tahmin ediyorum ki Erzurum kampında transferlerimizi bitireceğiz."


Er, 31 yaşındaki futbolcunun Rize’de oynayabilmek için bonservisi karşılığında alacaklarını kendi isteğiyle kendi takımı olan Dinamo Kiev’e bıraktığını ifade etti.



Morozyuk: "Rizespor daha üst sıralara yükselecek"


Mykola Moroziuk, ise Süper Lig’de iki takımdan teklif aldığını ancak kararını Rize’de kalma yönünde verdiğini ifade ederek, "Çok memnunum ki bundan sonraki 3 yılımı Çaykur Rizespor’da geçireceğim. Diğer takımlardan transfer teklifi aldım ama Rize’de kalma kararı aldım. Rize’de çok şey benim hoşuma gitti. Rize’yi çok sevdiğim için burada devam etmek istiyorum. Geçen sezon ligin en alt sırasındaydık ancak yükseleceğimize inanmıştık ve yükseldik. Çaykur Rizespor inanıyorum ki daha da yüksek sıralamalara yükselecek. Bu kararı ailemle beraber verdim. Türkiye’de kalmam konusunda ailem de razı oldu. Yeni hocamız ile iyi anlaşıp, kendimi ona iyi tanıtacağım" şeklinde konuştu.


Moroziuk, takımda oyuncu bazında değişikler olduğunu, Vedat Muriç ile yeniden ter dökmek istediğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den "Hol Kampı" tepkisi
    1. BM'den "Hol Kampı" tepkisi
    2. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
    3. HKÜ belgesel ekibi deniz fenerlerinin..
    4. SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz..
    5. Organları 6 kişiye umut oldu
    6. Başkan Babaoğlu’ndan, Kick Boks..
    7. Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
    8. SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı
    9. Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür..
    10. Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında..
    11. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    12. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    13. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    14. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    15. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    16. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    17. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    18. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    19. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    20. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    21. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    22. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
    23. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
    24. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    25. Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
    26. Kaymakam Uzun, Muharremler köyünde..
    27. Deve sütü cilde faydaları deve sütü..
    28. Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1..
    29. Fetih Müzesi’ne bir ödül daha
    30. Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar