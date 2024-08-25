  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Spor

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-25 12:54:00 -
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’in 3. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe saat 21.45’te Rize'de karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. AVAR’da ise Deniz Caner Özaral görev yapacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'ye Chelsea'den 50 milyon Euro'luk sol bek
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'ye Chelsea'den 50 milyon Euro'luk sol bek

Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'ye Chelsea'den 50 milyon Euro'luk sol bek


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray Fenerbahçe'nin iki yıldızına daha kancayı taktı
Galatasaray Fenerbahçe'nin iki yıldızına daha kancayı taktı

Spor

Galatasaray Fenerbahçe'nin iki yıldızına daha kancayı taktı

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Spor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı canlı anlatımı

Mourinho, Fenerbahçe'yi bırakıyor! Öyle bir takımın başına geçecek ki? Kadıköy'de deprem etkisi...
Mourinho, Fenerbahçe'yi bırakıyor! Öyle bir takımın başına geçecek ki? Kadıköy'de deprem etkisi...

Spor

Mourinho, Fenerbahçe'yi bırakıyor! Öyle bir takımın başına geçecek ki? Kadıköy'de deprem etkisi...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23