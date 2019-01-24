Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a anjiyo yapıldı



RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal'a anjiyo yapıldığı bildirildi. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, başkan Hasan Kartal'ın Kasımpaşa maçı sonrası rahatsızlandığı ve özel bir hastanenin kardiyoloji servisinde tedavi altına alındığı belirtildi. Hasan Kartal'ın 3 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu edildiği vurgulanarak, "Kontrol amaçlı anjiyo yapılan kulüp başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.



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