ÇAYKUR işçi alımı başvuru işlemleri 4 Mart 2022'de sona erdi. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki, ÇAYKUR kuraları çekildi mi?

ÇAYKUR kura sonuçları 29 Mart 2022 | ÇAYKUR kura sonuç listesi

ÇAYKUR işçi alımı kuraları 29 Mart Salı günü çekiliyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak olan kişilerin belirlendiği kura 29 Mart Salı günü saat 10.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda çekiliyor.

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, "Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir. Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır" denildi.

Kura çekimi sonuçları listesi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.