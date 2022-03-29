  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ÇAYKUR kura sonuçları 29 Mart 2022 | ÇAYKUR kura sonuç listesi
Ekonomi

ÇAYKUR kura sonuçları 29 Mart 2022 | ÇAYKUR kura sonuç listesi

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında alındı. Başvuruda bulunanlar ise kura çekimi sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, ÇAYKUR kuraları çekildi mi? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-03-29 12:05:00 -
ÇAYKUR kura sonuçları 29 Mart 2022 | ÇAYKUR kura sonuç listesi

ÇAYKUR işçi alımı başvuru işlemleri 4 Mart 2022'de sona erdi. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki, ÇAYKUR kuraları çekildi mi?

ÇAYKUR kura sonuçları 29 Mart 2022 | ÇAYKUR kura sonuç listesi

ÇAYKUR işçi alımı kuraları 29 Mart Salı günü çekiliyor. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak olan kişilerin belirlendiği kura 29 Mart Salı günü saat 10.00'da  Rize  Gençlik Merkezi Konferans Salonunda çekiliyor.

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, "Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir. Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır" denildi.

Kura çekimi sonuçları listesi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay