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Eğitim Çaykur işçi alımları Çaykur iş başvurusu 2021
Eğitim

Çaykur işçi alımları Çaykur iş başvurusu 2021

Çaykur personel alımı başvuru ekranı |ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da bulunan çay fabrikalarına personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yaş çay fabrikalarında görevlendirilecek 500 personel alımı yapılacağının duyurulmasıyla pek çok kişi başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Çaykur personel alımı ne zaman? Çaykur personel alımı başvuruları nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 14:05:00 -
Çaykur işçi alımları Çaykur iş başvurusu 2021

Çaykur personel alımı başvuru yap| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da bulunan çay fabrikalarında görevlendirmek için 500 personel alımı yapacağını duyurdu. Pek çok kişi Çaykur personel alımı başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Çaykur 500 personel alımı ne zaman?

Çaykur işçi alımları Çaykur iş başvurusu 2021

Yayımlanan personel alımı ilanında "Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımız için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacaktır" denildi.

Çaykur personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İş başvurusunda bulunacak geçici çay eksperi adaylarının;

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,

2020 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,

İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

18- 50 yaş aralığında,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Çaykur personel alımı başvuruları nereden nasıl yapılacak?

Çüykur personel alımı ilanına 22 Mart-26 Mart 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz. Çaykur iş başvurusunu İŞKUR e şube üzerinden yapabilirsiniz. E Şube'ye giriş için TC kimlik numaranız ve şifrenizi kullanabilirsiniz. E Şube şifreniz yoksa sisteme e devlet şifrenizle giriş yapmanız mümkün.

ÇAYKUR İŞ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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