  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler nelerdir?

Kadir Gecesi'nde yapılacak dua ve ibadetler

Dut pestilin yapılışı ve malzemeleri | Köy pestili nasıl yapılır?

Torun bakma maaş başvurusu nasıl yapılır? Torun bakma maaşı ne kadar?

ABD kabusu yaşıyor: Son 24 saatte...
için kalan
Ekonomi

ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:10:29 -
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, beyaz çayın kilogramını 575 liradan satın alacaklarını bildirdi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın birinci sürgün yaş çay alım sezonunun açılmasıyla beyaz çay alımı da gerçekleştireceklerini belirtti.

Yağışlı havalarda beyaz çay alımı yapmayacaklarını ifade eden Alim, "Geçen yıl 287 kilogram beyaz çay aldık. Bu yıl da alımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Alim, beyaz çayın üretiminin büyük dikkat ve çaba gerektirdiğine dikkati çekerek, "Beyaz çayın kilogramını 575 liradan satın alacağız. Beyaz çay satışlarında maliyetleri yükseltmemek ve üreticilerin çay tomurcuğundan elde ettikleri gelirin devamını sağlamak amacıyla bu yıl çay tomurcuğu alım fiyatını yükseltmedik." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı