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Ekonomi

ÇAYKUR 116 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:04:37 -
ÇAYKUR 116 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi

RİZE (AA) - ÇAYKUR tarafından, birinci sürgün döneminde bugüne kadar 116 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (ÇAYKUR) yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alım kampanyasının 19 Mayıs'ta başladığı anımsatıldı.

Bütün fabrikalarda alım yeri stokunun 7- 8 bin tonun üzerinde seyrettiği belirtilen açıklamada, şu an itibariyle 47 işletmede toplam üretim kapasitesinin üzerine çıkılarak maksimum seviyelerde üretim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bugüne kadar 116 bin ton yaş çay alımı yapıldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Alım yerlerimizde bir kilogram fazla çay alabilmek ve üreticilerimizi rahatlatmak adına işletmelerimizde maksimum çay üretimi için her türlü imkanı değerlendirerek şartlarımızı zorlamaktayız. İnşallah yakın zamanda gerek bizim çabalarımız gerekse üreticilerimizin anlayışlı yaklaşımlarıyla kontenjan uygulamamızda artışlar olacağına ve daha rahat çay alımları yapacağımıza inanıyoruz. Üreticilerimizden acele etmeden mevcut kontenjan uygulamalarımıza uygun çay toplamalarını tekraren hatırlatıyoruz. Gösterdikleri anlayış için de teşekkür ediyoruz. Sürgün başında da dediğimiz gibi ÇAYKUR olarak kota karşılığı çayın alımını taahhüt etmekteyiz."

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