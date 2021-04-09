ÇAYKUR 10 bin ton lifi ve atığı ekonomiye kazandıracak

Tesis, çay lif ve atıklarından günlük ekstrakt üretiminin yanında ürün geliştirme çalışmalarını da laboratuvar ortamında sürdürüyor. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çay ekstratı fabrikasının yapımına bir yıl önce başlandığını söyledi. Çay liflerinin geçmiş yıllarda çürütülerek ayrıştırılmadan gübreye dönüştürüldüğünü ifade eden Alim, fabrika sayesinde bunun ekonomiye kazandırıldığını belirtti. Alim, yıllık 10 bin ton çay lif ve atıklarından oluşan malzemelerden ekstrakt üretileceğini bildirerek, şunları kaydetti: “Türkiye’de ilk milli yerli ekstrakt tesisimiz olacak. Bunu yurt dışına da ihraç edeceğiz. Kilosu ortalama 7 Euro civarında satılıyor. Bizim milli içeceğimiz soğuk çayın ana maddesi ekstrakttır. Böylece daha fazla rekabet etme gücümüz olacak. Yıllardır boşa giden atıkların da milli ekonomiye güzel bir katkısı olacak. Yurt dışı ihracatı olacağı için döviz girdisi sağlanacak.” Alim, fabrikanın tam kapasite üretim çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Alim, “Yılda bin ton ekstrakt üretimi yapılacak. Buradan çıkan atıklar da yeniden değerlendirilecek. Organik gübre şekline dönüştürülüp üreticilere dağıtılacak” şeklinde konuştu.