Çayırova'da bir işçi toprak altında kaldı! Kocaeli Çayırova'da kanal açılması sırasında toprak kayması gerçekleşti. Toprak altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kanal açılması sırasında kayan toprağın altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde, kanal açılması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Turgay Gültepe'nin (44), bu sırada toprak yığınının altında kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediyeye ait iş makineleri, toprak altında kalan Gültepe'nin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

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