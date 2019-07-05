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Çayırova’da 7 bin 200 kişi işe yönlendirildi

Çayırova Belediyesi tarafından vatandaşların iş bulmasını sağlamak amacı ile kurulan ‘Mavi Masa’ aracılığı ile 7 bin 200 kişi, iş için farklı firmalara yönlendirildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:15
Çayırova’da 7 bin 200 kişi işe yönlendirildi

Çayırova Belediyesi tarafından vatandaşların iş bulmasını sağlamak amacı ile kurulan ‘Mavi Masa’ aracılığı ile 7 bin 200 kişi, iş için farklı firmalara yönlendirildi.


Çayırova Belediyesi bünyesinde hizmet veren ‘Mavi Masa’, vatandaşlara iş imkanı sağlıyor. Proje kapsamında yılın ilk 6 ayında 7 bin 200 kişi iş için farklı firmalara yönlendirdi. Çayırova Belediyesi hizmet binasının giriş katında bulunan ve İş-Kur Gebze Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışan ve 2009 yılından bugüne binlerce kişiyi işe yerleştiren ‘Mavi Masa’, işverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi görüyor. Proje kapsamında Ocak ayında bin 503, Şubat’ta bin 625, Mart’ta 890, Nisan’da bin 220, Mayıs’ta 585, Haziran’da ise bin 378 olmak üzere bu yılın ilk altı ayında toplam 7 bin 201 bir kişiyi Çayıova’da çeşitli sanayici kuruluşu ve işletmelere yönlendirildi. İş için yapılan yönlendirmenin büyük bir bölümü olumlu sonuçlanırken, yeni bir ekmek kapısı bulan vatandaşlar geri dönüş yaparak belediye yetkililerine teşekkür ediyor.


Vatandaşların iş problemlerini gidermek amacı ile ‘Mavi Masa’ yetkilileri, fabrikaların insan kaynakları ile irtibata geçerek, kendilerine gelen talepleri firma yetkililerine bildirerek vatandaşları işe yerleştirmek için özel çaba gösteriyor. Sadece vatandaşları işe yönlendirmekle kalmayan mavi masa,danışmanlık hizmetinin yanı sıra vatandaşların işsizlik maaşı işlemlerini de yaparak, işsiz kalanlara büyük kolaylık sağlıyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:15
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