0553 313 94 23

Çayırova Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Çayırova belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleşen Çayırova Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.

04 Haziran 2019 Salı 12:04
Çayırova Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Çayırova belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleşen Çayırova Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.


Çayırova Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantı salonunda yoklama ve bir önceki meclis toplantısında alınan kararların oy birliği ile kabul edilmesi ile başlayan toplantıda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,Ramazan ayını Çayırova’da dolu dolu geçirdiklerini, ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi ve gıda paketi yardımı yaptıklarını, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi yetim çocuklara, belediyenin organizasyonu ve meclis üyesi Fatmanur Çelik’in desteği ile bayram öncesi giydirerek, beyannamede söz verdikleri ‘Beşikten Eşiğe Yetim Projesi’nin ilk adımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Meclis üyelerinin Ramazan bayramını tebrik eden ve kent bayramlaşmasına davet eden Başkan Çiftçi, daha sonra gündem dışı konuşma için muhalefet meclis üyelerine söz verdi. Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.


Gündemin birincimaddesi olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ile ortak proje yapılması için belediye başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edilirken, mülkiyeti belediyeye ait hisse satışlarında uygulanacak taksit sayısının 48 ay olarak belirlenmesine yönelik alınan 01/07/2012 Tarih ve 2012/49 sayılı meclis kararının revize edilmesi oy birliği ile karar bağlandı. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü için yeni hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin ve bazı müdürlüklerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde yapılan revizenin görüşülmesi gündem maddesi hukuk, dilekçe ve tetkik ve isimlendirme komisyonuna havale edildi.


Mülkiyeti ÇayırovaBelediyesi’ne ait olan Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Ali Atik Caddesi üzerinde 469 Ada, 3 numaralı parselde bulunan belediye ait ticaret ve iş merkezindeki dükkanların kira ücretlerinde indirim yapılması Hukuk, Dilekçe ve Tetkik ve Planbütçe komisyonuna havale edilirken, ilçe sınırları içerisindeki Yenimahalle 5114/4 sokakta pazar yeri kurulması oy birliği ile hukuk, dilekçe ve tetkik ve isimlendirme komisyonuna havale edildi.


Yapı sahipleri tarafından belediyeye ödenecek olan ağaç bedellerinin belirlenmesi maddesi oy çokluğu ile karar bağlanırken, ilçe sınırları içerisinde bulunan 423 ada, 10 numaralarıparselde imar plan değişikliği yapılması oy birliği ile imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 1 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’de yapılmasına meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boks Milli Takımı’ndan bayram tebriği
    1. Boks Milli Takımı’ndan bayram tebriği
    2. Karısını eve çağırıp dehşeti yaşatan..
    3. AK Parti Mezitli Teşkilatı son iftarda..
    4. Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları..
    5. Narkotimlerden bayramda uyuşturucu..
    6. Bakan Çavuşoğlu Alanya’da ailesiyle..
    7. Başkan Büyükkılıç: "Büyükşehir..
    8. Kars’ta camiye yıldırım düştü, minare..
    9. ABD, Bulgaristan’a 1.6 milyar dolarlık..
    10. Nevşehir protokolü bayramlaştı
    11. Vali Su, kamu görevlileri ve..
    12. Mesleki eğitime yeni soluk
    13. "Namazını kıl kardeşim"
    14. "İmamoğlu tribünlere bağıran bir amigo..
    15. Kansere yakalandı, torun sevgisiyle..
    16. Bayramda hem ikramların tadına bakmak..
    17. Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye..
    18. "23 Haziran’da İstanbul’da Yıldırım’ı..
    19. Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay..
    20. Gaziantep'te cinayet
    21. PKK’lı teröristlerden Batı’ya yardım..
    22. AK Partili Kırkpınar’dan partililere..
    23. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    24. Başkent Üniversitesinden "tıp eğitimi"..
    25. Uluslararası Medikal İnovasyon ve..
    26. "Türklerle şaka olmaz"
    27. ‘Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki..
    28. A Milli Futbol Takımı bayramlaştı
    29. MHP Lideri Bahçeli, bayramın ilk..
    30. Son 7 yılın en yüksek seviyesi! Yüzde..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."