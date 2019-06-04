Çayırova Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Çayırova belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleşen Çayırova Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.

Çayırova Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantı salonunda yoklama ve bir önceki meclis toplantısında alınan kararların oy birliği ile kabul edilmesi ile başlayan toplantıda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,Ramazan ayını Çayırova’da dolu dolu geçirdiklerini, ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi ve gıda paketi yardımı yaptıklarını, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi yetim çocuklara, belediyenin organizasyonu ve meclis üyesi Fatmanur Çelik’in desteği ile bayram öncesi giydirerek, beyannamede söz verdikleri ‘Beşikten Eşiğe Yetim Projesi’nin ilk adımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Meclis üyelerinin Ramazan bayramını tebrik eden ve kent bayramlaşmasına davet eden Başkan Çiftçi, daha sonra gündem dışı konuşma için muhalefet meclis üyelerine söz verdi. Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.

Gündemin birincimaddesi olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ile ortak proje yapılması için belediye başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edilirken, mülkiyeti belediyeye ait hisse satışlarında uygulanacak taksit sayısının 48 ay olarak belirlenmesine yönelik alınan 01/07/2012 Tarih ve 2012/49 sayılı meclis kararının revize edilmesi oy birliği ile karar bağlandı. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü için yeni hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin ve bazı müdürlüklerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde yapılan revizenin görüşülmesi gündem maddesi hukuk, dilekçe ve tetkik ve isimlendirme komisyonuna havale edildi.

Mülkiyeti ÇayırovaBelediyesi’ne ait olan Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Ali Atik Caddesi üzerinde 469 Ada, 3 numaralı parselde bulunan belediye ait ticaret ve iş merkezindeki dükkanların kira ücretlerinde indirim yapılması Hukuk, Dilekçe ve Tetkik ve Planbütçe komisyonuna havale edilirken, ilçe sınırları içerisindeki Yenimahalle 5114/4 sokakta pazar yeri kurulması oy birliği ile hukuk, dilekçe ve tetkik ve isimlendirme komisyonuna havale edildi.

Yapı sahipleri tarafından belediyeye ödenecek olan ağaç bedellerinin belirlenmesi maddesi oy çokluğu ile karar bağlanırken, ilçe sınırları içerisinde bulunan 423 ada, 10 numaralarıparselde imar plan değişikliği yapılması oy birliği ile imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 1 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’de yapılmasına meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.