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Yerel Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı
Yerel

Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ev sahibi, yanmakta olan evine odun attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 13:04:00 -
Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

Alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan ev sahibi Mücahit B. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit B.'nin(68) tek yaşadığı evinde iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Tek yaşayan adam, alevlerin arasından zorlukla dışarıya çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.

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Amatör kameranın kaydettiği görüntülerde ev sahibinin, yanmakta olan evine odun parçası atması şaşırttı. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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