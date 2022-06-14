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Kadın - Aile Çaydanlık en kolay nasıl temizlenir?
Kadın - Aile

Çaydanlık en kolay nasıl temizlenir?

Bir kaç limon dilimi çaydanlığınızda harikalar yaratabilir!

Yeniakit Publisher
2022-06-14 01:01:00 - 2022-06-14 01:03:39
Çaydanlık en kolay nasıl temizlenir?

Çaydanlığınızı düzenli olarak kullanırsanız, bu sorunu mutlaka fark etmişsinizdir. Bir süre sonra, ısıtıcının altında yüzen kireç parçaları oluşur. Bir bardak çay için biraz su kaynatmak istediğinizde, bu beyaz kalıntılardan kaçınmak gerçekten can sıkıcıdır. Isıtıcıyı kimyasal temizlik ürünleriyle nasıl temizleyeceğinizi anlatan iyi temizlik ipuçları vardır. Buna rağmen basit ve doğal yöntemler kullanmayı tercih ediyorsanız doğru yerdesiniz.

İhtiyacınız olan tek şey birkaç limon dilimi…

Isıtıcılar söz konusu olduğunda kireç kaçınılmazdır. Siz kullandıkça kireçlenme artar ve ısıtıcının çevresinde beyaz bir öbek şeklinde görünür. Kireç dökülebilir ve sonrasında suda yüzebilir. Muhtemelen bir sonraki çay fincanınıza da dökülebilir.

Bir çaydanlıktan gelen kireç, sağlığınız için kötü değildir. İçme suyundaki kalsiyum ve magnezyum sağlıklı minerallerdir – onlara ihtiyacımız bile vardır. Bir su ısıtıcısının filtreli olmasının ana nedeni, kireç taşlarının çay ya da kahvede kalmamasıdır. Su ısıtıcınızın tamamen temiz  ve kireçsiz olduğundan emin olmak ister misiniz?

Çaydanlık veya Kettle Nasıl Temizlenir

 İki limonu dilimleyin ya da parça halinde kesin ve su ısıtıcısına koyun. Su ısıtıcıyı yarıya kadar su ile doldurun ve çalıştırın. Kaynadıktan sonra suyu dökün, fakat limonları içeride bırakın. Yarıya kadar taze suyla tekrar doldurun ve tekrar çalıştırın. İki kez limon suyunu kaynattıktan sonra ısıtıcınız tekrar temiz görünecektir!

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Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Pratik bilgiler

Kadın - Aile

Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Pratik bilgiler

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