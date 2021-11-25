Çaydan sonra su içmezseniz bakın ne oluyor! Uzman doktor uyardı

Türk kahvesinin bizim için sadece bir içecek değil, aslında başlı başına bir kültür. Kırk yıl hatırı olan, kendine has bir içme adabına sahip Türk kahvesi aynı zamanda kız isteme törenlerinin onur konuğu, tuzlu olsa bile kendini aşkla içirten, koyu sohbetlerin görünmez dostu, kokusuyla mest edip gelecekten haber vermesiyle el üstünde tutulan büyülü bir lezzet.

Telvesiyle ikram edilen dünyadaki tek kahve türü olan Türk kahvesi başlı başına bir kültür olunca kendine ait gelenekleri de oluyor haliyle. Bu geleneklerden biriyse Türk kahvesinin yanında ikram edilen bir bardak su.

Peki hiç merak ettiniz mi Türk kahvesinin yanında neden hep su veriliyor? Doç.Dr.V.Özlem Bozkaya, sosyal medya hesabından 'bu suyun sağlıktaki karşılığı nedir?' sorusuna yanıt verdi.

Özlem Bozkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahvenin yanında su ikramı bir gelenek sananlara; kahve, çay gibi kafeinli içecekler diüretik (idrar söktürücü) etkiyle sıvı kaybına neden olur. Çay ve kahveyi ne kadar çok içiyorsanız, suyu da o kadar ihmal etmemelisiniz. Çünkü susuzluk da halsizlik ve çarpıntı nedenlerinden" dedi.