  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çaycuma sokağa akın etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.

2020-04-27 16:03:57 -
Çaycuma sokağa akın etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.


Çaycuma ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar korona virüsü salgınına rağmen cadde ve sokaklara akın etti. ‘Evde Kal’ çağrılarını unutup, maskeleri takan vatandaşların banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturması ve sosyal mesafe kuralına uymamaları virüs tehlikesini arttırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı