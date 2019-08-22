Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’ ye veda yemeği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının son kararnamesi ile Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kaymakamlığına atanan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’nin onuruna veda yemeği düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu Çaycuma Kapalı pazar yerinde gerçekleşen Kaymakam Serkan Keçeli ’nin veda yemeğine katılanlar arasında, görev aldığı yerlerdeki Devrek Kaymakamı Nurettin Yavuz, Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün, belde ve belediye başkanları, daire müdürleri ile kaymakamlık personeli, stk temsilcisi, muhtarlar, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakam Keçeli ’nin öncelikle biyografisi okundu ardından veda anısına konuşmayı önce İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş yaptı. Baş, vedaların herkes için zor olduğunu söyleyerek "Vedalar hüzünlüdür ama diğer taraftan biz insanlar için hayatın gerçeğidir. Bu nedenle asıl olan Sayın Kaymakamımız gibi geride hoş bir seda bırakarak güzel bir veda yapabilmektir. Geriye doğru baktığımızda kaymakam bey Çaycuma’ya geleli 5 yıl olmuş 5 yıl insan ömründe uzun bir zaman fakat bu 5 yıl dolu dolu ve hızlı geçti ki biz zamanın nasıl geçtiğini anlamadık eminim ki Kaymakamımızda anlamamıştır. diye düşünüyorum kaymakam bey halka hizmet üslubuyla çalışarak hepimizin gönlünde yer etmiştir" diyerek konuştu.

Devrek Kaymakamı Nurettin Yavuz’da Kaymakam Keçeli için şunları söyledi, "Kendisi bizim için örnek bir meslektaş olduğu kadar kendi duruşu ve karakteriyle de ayrıca müstesna bir şahsiyet olup ön plana çıkmaktadır. Bu düşüncelerimizle haklı olduğumuzu şuan burada somut bir şekilde görüyoruz. Kendisi hem meslek hayatında hemde kendi yaşantısıyla insanlara kucaklayıcı yaklaşımıyla çalışma azmi ve duruşuyla hepimize rehber örnek olacak müstesna şahsiyetlerden bir tanesi ve ülkemizin milli beraberliğe ihtiyaç olduğu şu günlerde bu tarz örnek insanlara çok daha ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu tarz örnek insan sayısının artmasını temenni ediyoruz. Gideceği 12 Şubat ilçesinde Çaycuma’ya yaptığı hizmetin aynısını devam ettireceğinden hiç şüphemiz olmamaktadır. Görevinde ve sivil hayatında başarılar dilerim " dedi.

Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun ise yeni görev yerinde başarılar dileyerek kısa sürede çok şeyler öğrettiği için teşekkür eden kısa bir konuşma yaptı.Çaycuma ilçesinde 5 yıldır görev yapan Kaymakam Serkan Keçeli yaptığı veda konuşmasında, "Bu 5 yıl meslek hayatımın her noktasında Çaycuma’da olmaktan, Çaycuma’da ki güzel gelişmeleri görmekten, takip etmekten mutluluk duyacağımı ve en az sizler kadar Çaycuma’da ki güzelliklerden kıvanç duyacağımı söylemek istiyorum. Çaycuma tercih ettiğim ilçe değildi. Ben daha küçük yerler isterken bakanlarım beni buraya gönderdi. Ama iyiki de beni buraya görev yapmam için göndermişler. Genelde bir ilçede Kaymakamlar uzun süre kalmamaktadır. Ama bir araştırdım ki Çaycuma’ya gelen Kaymakamlar en az 5 yıl kalmış. Az süre değil. 5 yıl bir ilçede Kaymakam nasıl kalır diye düşünmüştüm kendi kendime. Bir ilçeyi güzel kılan coğrafyası, sosyal gelişmişlikleri, fiziki güzellikleri gibi birçok özellikler var ama tabi ki bunlarda çok önemli o yerdeki insanlardır. Birileri gidecek ki yerine birileri gelecek. Şimdi bizi yolcu edeceksiniz, Muharrem Coşgun kardeşimiz gelecek. İnşallah Çaycuma’ya bizden daha güzel işler yapacak ve halkımızla bütünleşecek. Ona da yürekten inanıyorum. Ben görev süresince çalıştığım herkese tek tek teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarım yeri geldiğinde çok kahrımızı çekmiştir. İstemeden kırıp üzdüğümüz olduysa kusurumuza bakmayın, affola. Hakkınızı helal edin. Benim de hakkım varsa helal olsun. Ben Çaycuma gelişebilecek, yarını bugünden daha güzel olabilecek bir ilçe olarak görüyorum. Biz artık Çaycumalı olduk. Nereye gidersek gidelim ben artık Çaycumalı’yım da diyorum. Bu yemeğe katılan herkese teşekkür ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum " diyerek protokol tarafından hediye ve plaketleri takdim edildi. Toplu fotoğraf çekimi sonrası vedalaşma ile yemek sona erdi.