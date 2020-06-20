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Çaycuma Devlet Hastanesi’ne ’Kemik Dansitometri’ cihazı geldi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde devlet hastanesine tahsis edilen ’Kemik Dansitometri’ cihazı ile artık hastalar tedavi edilebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:46:12 -
Çaycuma Devlet Hastanesi’ne ’Kemik Dansitometri’ cihazı geldi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde devlet hastanesine tahsis edilen ’Kemik Dansitometri’ cihazı ile artık hastalar tedavi edilebilecek.


İlçede bulunan Devlet Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen cihaz, hastanede eksikliği olan ve cihaz olmadığı için diğer hastanelere gitmek zorunda kalan vatandaşlar artık faydalanabilecek. Kemik yoğunluğu, pediatrik kemik yoğunluğu, skolyoz, laterak, vertebra, ortopedik femur çekimi, iç yağ dokusu ölçümü gibi şikayetlerde bu cihaz kullanılacak.

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