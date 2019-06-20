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Çay üreticileri için güç birliği

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında, çay üreticilerinin sorunlarının çözümü ve gelirlerinin yükseltilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı

20 Haziran 2019 Perşembe 15:54
Çay üreticileri için güç birliği

ANKARA (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) arasında, Karadeniz bölgesinde çay üreticilerinin gelirlerinin yükseltilmesi, meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imzalanması dolayısıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde tören düzenlendi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, törende yaptığı konuşmada, ilk kez Tarım Kredi Kooperatifleriyle ortak çalışacaklarını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri mağazalarının raflarında ÇAYKUR çaylarının yer alacağını anlatan Alim, "Böylece bölge insanı ve üreticilerimize destek olmuş olacağız. Ülkemize ve bölge adına bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da ÇAYKUR ile yapılan iş birliğiyle yaklaşık 200 bin civarındaki çay üreticisinin, arsa, tapu gibi sorunlarının çözümü için çalışma yapılacağını kaydetti.

Poyraz, çayın pazara açılması noktasında ÇAYKUR ile iş birliğinin önemini vurgulayarak, hedeflerinin çay üreticilerinin sorunlarını minimize etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Alim ve Poyraz, daha sonra iş birliği protokolünü imzaladı.

- Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olabilecekler

Protokol, çay üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olma ve kredi kullanımında yaşadıkları sorunların çözülerek tarımsal girdi ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanmasını öngörüyor. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraki şirketler ile ÇAYKUR tarafından karşılıklı Ar-Ge çalışmaları ve eğitim programları konusunda da iş birliği yapılacak.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olmayan çay üreticilerinin ihtiyaç duydukları tarımsal girdiler için kooperatiflerce sunulan imkanlardan faydalanmaması üzerine başlatılan çalışma ile iki kurum arasında veri paylaşımı olacak. Böylece çay üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olabilmelerine imkan sağlanacak.

Çay üreticileri için Çay Karnesi Sisteminde yer alan çaylık alan miktarına göre özel kredi limiti belirlenecek.

Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları tarımsal girdilere (gübre vb) ilişkin borçlar, istemeleri halinde ÇAYKUR’a teslim edecekleri çay karşılığında alacaklarından da karşılanabilecek.

ÇAYKUR’un organik çay tarımı konusunda üretim yapmak istediği köylerde, çiftçilere Tarım Kredi teknik personellerince organik tarım, organik gübre kullanımı, budama, çapalama konularında gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilecek.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:54
  1. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  2. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

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