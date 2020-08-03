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Yerel

Çay toplarken yaşadığı olay 2 çocuk annesi kadını hayatından etti

Rize'de çay topladığı sırada arı sokması nedeniyle fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 14:50:00 -
Çay toplarken yaşadığı olay 2 çocuk annesi kadını hayatından etti

Rize'nin Derepazarı ilçesinde çay toplayan kadın, arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çukurlu Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Rabia Demirel, çay topladığı sırada dudağına arı soktu.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Çay bahçesinde rahatsızlanan Demirel, durumunun kötüye gitmesinin ardından olay yerine çağrılan ambulansla sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rabia Demirel'in 2 kız çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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