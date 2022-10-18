Çay tiryakileri bu habere dikkat!

Siyah çay bin yıldan fazladır farklı yörelerde tüketiliyor. Çay hakkında bazı zararları olduğuna dair söylentiler oluyor. Sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çayın faydalarını duyunca çok sevineceksiniz. Çünkü çay tiryakileri bu faydaları duyunca daha çok içecek.

Çay antioksidan özelliklere sahiptir. Sadece düşük miktarda sodyum, protein ve karbonhidrat içerir. Siyah ve yeşil çay dışında tüketilen çaylar bitki çaylarıdır. İçeceğin çay olarak kabul edilebilmesi için Camellia Sinensis veya basitçe çay ağacı olarak adlandırılan yapraklarından yapılmış olması gerekir.

Çay, hücreleri tehlikeli serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyan polifenol adı verilen antioksidanlarla doludur. Siyah çay en popüler yaşlanma karşıtı gıdalardan biridir ve zihinsel keskinliğin artması, yumurtalık kanseri ve Parkinson hastalığı riskinin azalması ve diyabet ve kalp hastalığının önlenmesi gibi faydaları vardır.

Doğu'da genellikle siyah ve sıcak tüketilirken, Batı'da limonlu buzlu çay veya sütlü sıcak çay tüketilir. Çin, Türkiye ve İngiltere en fazla çay içen nüfusa sahiptir.

Çayın Faydaları

Birçok çalışma, siyah çayın kalp sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Çay tüketiminin iskemik kalp hastalığı riski üzerindeki etkisinin incelendiği bir çalışmada, 30 ila 79 yaşları arasındaki 350 bin Çinli kadın ve erkek gözlemlenmiştir. Yaklaşık 7 yıl sonra araştırmacılar, çay tüketiminin daha düşük iskemik kalp hastalığı riski ve kalp krizi gibi ciddi koroner arter hastalığı riskinin azalması ile ilişkili olduğunu belirtmiştir.

Kanserle savaşıyor

Bazı kanserlerin azalmasıyla ilişkilendirildiği için kanserle mücadele listesinde siyah çay tüketimi de yer alıyor. American Journal of Epidemiology'de yayınlanan bir araştırma, flavonoid bakımından zengin siyah çay tüketmenin prostat kanseri riski üzerindeki etkilerini incelemiş ve 58 binden fazla erkeği takip etmiştir. Siyah çay, kateşin, epikateşin, kaempferol ve mirisetin gibi sağlığı koruyan flavonoidlerin ana kaynağı olarak kabul edilir. Çalışma, prostat kanserinin yaygın ve erken evreleri için benzer ilişkiler gözlenmemesine rağmen, artan flavonoid seviyeleri ve siyah çay alımının daha düşük prostat kanseri riski ile ilişkili olduğunu bulmuştur.

Diyabet riskini azaltıyor

Diyabet, dünya çapında büyüyen bir sağlık sorunudur. Diabetologia dergisinde yayınlanan bir araştırma, tip 2 diyabetin gelişimi ile ilgili olarak çay tüketimini inceledi. Çalışma 40 bin katılımcıyı içeriyordu ve ortalama 10 yıllık bir takip sırasında, araştırmacılar 918 hastanın tip 2 diyabet geliştirdiğini buldular.

Çalışmada hem çay hem de kahve tüketiminin tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu bulundu. Günde en az üç fincan çay içmenin, tip 2 diyabet riskini yaklaşık yüzde 40 oranında azalttığı belirlendi.

Mide rahatsızlıklarını gideriyor

Mide rahatsızlığınız veya ishaliniz varsa bir fincan siyah çay çözüm olabilir. Siyah çaydaki tanenler, mide iltihabını azaltmaya ve ishali durdurmaya yardımcı olabilecek bağırsak yolu üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.