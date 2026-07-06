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Gündem Çay severlere kötü haber: 3 ayda üçüncü zam
Gündem

Çay severlere kötü haber: 3 ayda üçüncü zam

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Çay severlere kötü haber: 3 ayda üçüncü zam

ÇAYKUR, kuru çay ürünlerinin satış fiyatlarına yine zam yaptı. Yeni fiyatlar 6 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Kuru çay ürünlerine ortalama yüzde 15 oranında fiyat artışı uygulanırken, zamlı tarifeler bugünden itibaren raflara yansımaya başladı.

ÇAYKUR, son olarak 8 Nisan'da kuru çay fiyatlarına yüzde 10, 22 Mayıs'ta ise yüzde 15 oranında zam yapmıştı.

Son artışla birlikte kuru çaya son üç ay içinde yapılan kümülatif zam oranı yaklaşık yüzde 45.5'e ulaştı.

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