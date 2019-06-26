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Çay sanayicisi şikayetçi

2019 ürünü kampanyada yaş çay alımları ile sanayi üretimi sürerken ÇAYKUR tarafından kuru çay fiyatlarına 2 buçuk yıl üzerine yapılan yüzde 15’lik zammın yetersiz ve haksız olduğu ileri sürülüyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:25
Çay sanayicisi şikayetçi

2019 ürünü kampanyada yaş çay alımları ile sanayi üretimi sürerken ÇAYKUR tarafından kuru çay fiyatlarına 2 buçuk yıl üzerine yapılan yüzde 15’lik zammın yetersiz ve haksız olduğu ileri sürülüyor. 2017’de yaş çay yaprağının kilosuna prim hariç 2 TL fiyat verildiğini hatırlatan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Komisyonu Başkanı Yavuz Selim Çakıroğlu, “Bu yıl yaş çaya yapılan zam ile birlikte ilan edilmesini beklediğimiz kuru çay zamları da ertelendi. Şimdi ise yüzde 15 gibi komik bir artış yapıldı. Bu yetersiz kalmıştır” dedi.


Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Komisyonu Başkanı Yavuz Selim Çakıroğlu’nun konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2017’de yaş çay yaprağının kilosuna prim hariç 2 TL fiyat verildiğini hatırlatarak, “Aynı yılın ağustos ayında üretilen kuru çaya zam yapılmıştı. Aradan geçen 2 yıllık süre zarfında 2018’de yaş çay yaprağına 2 lira 32 kuruş, bu yılda 2 lira 90 kuruş fiyat verildi. Ama piyasayı yönlendiren ÇAYKUR tarafından, yani devlet eliyle kuru çay fiyatlarına 2 yıldır zam yapılmadı. Bu da çay sanayicisini zor durumda bırakmıştı. Bu yıl yaş çaya yapılan zam ile birlikte ilan edilmesini beklediğimiz kuru çay zamları da ertelendi. Şimdi ise yüzde 15 gibi komik bir artış yapıldı. Bu yetersiz kalmıştır” şeklinde konuştu.



“Özel sektör çay sanayicisini zor durumda bırakmak doğru değildir”


Çay sektörünün üretimden tüketime kadar bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çakıroğlu, şu ifadeleri kullandı; “Yaş çay yaprağına yüzde 30’a yakın artış yapılırken, sanayicinin ürettiği kuru çaya bunun yarısı oranında bir zam yapılması hem yetersiz hem de haksızlıktır. Kaldı ki çay sanayiinde girdiler daha çok artmıştır. Bu nedenle yüzde 15’lik bir zam, çay sanayisini rahatlatmamış, haksızlığı ortadan kaldırmamıştır. Binlerce kişiyi istihdam eden, iş ve aş veren özel sektör çay sanayicisini böylesine zor bir durumda bırakmak doğru değildir. Devlet, ÇAYKUR eliyle piyasada düzenleyici olacak ise sektörün tüm kesimlerini dikkate alarak bu işlevini yerine getirmelidir. Bugün olduğu gibi gerektiği gibi yerine getirmez, sanayiciyi zor durumda bırakır ise dolaylı olarak çayının tamamını satmak isteyen üreticiyi de cezalandırmış olacaktır”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:25
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