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Çay saati için perişan kurabiye nasıl yapılır? Perişan kurabiye tarifi

Çay saati için lezzetli bir kurabiye tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, ağızda daha ilk lokmada dağılmaya başlayan perişan kurabiye tarifi.

29 Eylül 2019 Pazar 20:15
Çay saati için perişan kurabiye nasıl yapılır? Perişan kurabiye tarifi

Çay saati için lezzetli bir kurabiye tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, ağızda daha ilk lokmada dağılmaya başlayan perişan kurabiye tarifi.

Perişan kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 125 gram oda sıcaklığında margarin
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un
  • 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 su bardağından biraz az kuru üzüm 

Öncelikle derin bir kabın içerisine margarin ve şekeri alın. Güzelce çırpın.

Karışıma yumurtalar ve sıvıyağı da ilave edin.

Çırpmaya devam ederken karışıma kabartma tozu, tarçın ve unu ekleyin.

Hamuru güzelce yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini kapatın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin.

Ardından kurabiyeleri şekillendirin ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

180 derecelik fırında kurabiyeleri 25-30 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 20:15
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