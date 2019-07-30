Çay parası ödeniyor! ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı.

ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı. ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında alınan 152 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 442 milyon lira ve organik yaş çay farkı olarak 39 milyon lira ödeneceği belirtildi. Paranın, üreticilerin banka hesaplarına dün itibarıyla aktarılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.

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