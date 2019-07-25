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Çay ocağı işletmecisine korkunç infaz!

Adana'nın Seyhan ilçesinde çay ocağı işleten İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:19
Çay ocağı işletmecisine korkunç infaz!

Adana'da çay ocağı işleten İzzettin Şeker, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü.

​Olay, saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ocağı işleten İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti.

Plakası çamurla kapatılan otomobille kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:19
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