Çay ocağı işletmecisine korkunç infaz! Adana'nın Seyhan ilçesinde çay ocağı işleten İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'da çay ocağı işleten İzzettin Şeker, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü.



​Olay, saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ocağı işleten İzzettin Şeker, iş yerinde kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 mermi isabet eden Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti. Plakası çamurla kapatılan otomobille kaçan şüpheliler, izini kaybettirdi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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